Vorsicht vor falschen Paketbenachrichtigungen per SMS

Vor allem habe sie es wohl auf alles rund um Online-Banking abgesehen, sagt Eikenberg. Die Software werde wohl dann aktiv, wenn Benachrichtigungen vom der Bank per SMS ankommen. Ziel der Betrüger sei es, sich auf das Online-Banking zugriff zu verschaffen. Mit der Software könnten sie SMS mit TANs abfangen und Überweisungen im Namen ihrer Opfer tätigen, warnt Eikenberg.

Sein Hinweis: Versandunternehmen verschicken sowieso selten SMS, sondern benachrichtigen eher per E-Mail. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, könne die Tracking-Nummer seines Pakets aus den E-Mails herauskopieren und auf der Website des jeweiligen Paketdiensts eingeben. So würden keine Links angeklickt, über die Schadsoftware auf den Rechner oder das Handy gelangen kann.

Wer den Link angeklickt und die Software schon installiert hat, könnte es schwer haben, die Software wieder von seinem Handy zu bekommen. Als ersten Schritt sollte man unbedingt das Handy in den Flugmodus versetzten und dem Programm so den Zugang zum Internet verwehren. So kann es gesammelte Daten nicht weiterschicken.