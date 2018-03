Mindestens genauso ärgerlich ist der Staub, der sich am und im Handy sammelt. Vor allem die Kopfhörerbuchse und der Anschluss für das Ladekabel sind anfällig dafür. Manchmal verirren sich da sogar dicke Flusen rein, sodass das Ladekabel am Ende gar nicht mehr passt. Je nach Größe des Anschlusses kann man ihn prima mit einem Stück Draht, einer Haarklammer oder am besten einem Wattestäbchen reinigen.