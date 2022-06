Das sind die skurrilsten Automaten in Mitteldeutschland

Automaten sind einfach sehr praktisch. Zu jeder Tages- und Nachtzeit stehen sie uns verkaufsbereit zur Verfügung. Früher dachte man dabei aber an ein Angebot, das sich nicht viel weiter über den Verkauf von Kaugummis, Zigaretten, Getränken oder vielleicht auch mal Kondomen erstreckte. Doch mittlerweile haben sie so einiges mehr zu bieten. Wir haben für euch die interessantesten Automaten, die ihr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finden könnt, zusammengestellt.

Pizza in drei Minuten ist kein Ding der Unmöglichkeit - zumindest nicht beim ersten Pizza Automaten Deutschlands. Und der steht in Bad Suderode im Harz. Im Angebot: Eine Pizza Margherita, Salami oder Schinken auf Knopfdruck. Die frischen Zutaten befinden sich gekühlt im Automaten. Wenn eine Bestellung aufgegeben wird, wird der Teig bei 420 Grad gebacken und mit den gewünschten Zutaten belegt. Der Betreiber Karl-Louis Münch wollte mit dem Automaten mehr Touristen in seine Heimatstadt locken - für überregionalen Gesprächsstoff hat dieser Automat zumindest schon mal gesorgt.