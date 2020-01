Rettung für Wintersport in Mittelgebirgen? Chemnitzer entwickeln Skimatten

Daran, dass es mittelfristig keinen Schnee mehr in den Mittelgebirgen gibt, müssen wir uns gewöhnen, sagt Albert Wottke von der Umweltschutzorganisation WWF. Bis zum Ende des Jahrhunderts werde die Temperatur um etwa zwei Grad in den Mittelgebirgen steigen.

Der Wintersport ist in dieser Form nicht zukunftsfähig.

Wottke glaubt, dass sich die Orte in den Mittelgebirgen umorientieren müssen. Weg vom Wintersport, hin zum Sommertourismus: "Wandern, Familienurlaube, die schöne Natur genießen, andere Attraktionen schaffen und eben nicht so auf den Wintersport fixiert bleiben" sei unabdingbar.

Für kleinere Lifte und Skigebiete, die stark unter Schneemangel leiden, könnten die Matten die Rettung bedeuten. In Mitteldeutschland kommen sie schon in ein paar Gebieten im Erzgebirge und im Vogtland zum Einsatz. Aber er verkauft sie auch in die ganze Welt, von Österreich bis nach China. Trotzdem, eines muss sich Reindl doch eingestehen: