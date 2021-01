Halbjahreszeugnisse und Corona - Sitzenbleiben oder nicht?

Anfang Februar steht in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eigentlich die Vergabe der Halbjahreszeugnisse an. Normalerweise ein heißerwarteter (oder gefürchteter) Tag für Schüler und Eltern. Dieses Jahr ist aber alles anders.

In Sachsen sollen Schüler ihre Zeugnisse wie geplant bekommen, am 10. Februar. Auch hier soll die Möglichkeit bestehen, die Zeugnisse abzuholen. Genaue Modalitäten würden die jeweiligen Schulen bekannt geben, sagte eine Sprecherin des sächsischen Kultusministeriums. Benotet würden alle Fächer, in denen Noten erhoben wurden. Nur, wenn Noten komplett fehlen, würde das auf dem Zeugnis vermerkt.