Wie gefährlich sind In-Ear-Kopfhörer?

Gut, sie gehen leicht verloren. Und sie sind nicht ganz billig. Aber davon abgesehen sie In-Ear-Kopfhörer schon wirklich ziemlich schick. Platzhirsch ist nach wie vor Apple mit den AirPods, aber auch Modelle von Xiaomi, Samsung, JBL, Huawei und anderen haben viele von uns in den Ohren. Interessanterweise hat nicht zuletzt der Trend zu drahtlosen Modellen übrigens dazu geführt, dass Kopfhörer zuletzt im Schnitt immer teurer geworden sind. Von durchschnittlich 21 Euro im Jahr 2010 auf jetzt 83 Euro. Die Hersteller machen Milliardengeschäfte.

Seit einiger Zeit sorgen bei TikTok – ziemlich eklige - Videos für Furore, in denen ein Ohrenarzt aus dem USA vor Gesundheitsgefahren durch In-Ear-Kopfhörer warnt. Konkret bezieht sich die Warnung des Arztes Sina Joorabchi aus der Nähe von der US-Partymetropole Miami in Florida auf eine Krankheit namens Otomykose. Das ist eine Pilzinfektion im äußeren Gehörgang, bei der Patienten einen geschwollenen, geröteten und schmerzhaften Gehörgang haben.

Ideale Bedingungen für fiese Erreger

Das Problem: Die Pilze, die die Erkrankung auslösen, meist stammen sie aus der Gattung Aspergillus, fühlen sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen am wohlsten. Und das sind genau die Bedingungen, die im Ohr von Menschen herrschen, die oft und viel mit In-Ear-Kopfhörern unterwegs sind.

„Stellen Sie sich einen nassen Baumstamm vor, den Sie vom grasbewachsenen Waldboden aufheben und auf dem Pilze wachsen... das ist gar nicht so unähnlich“, so HNO-Arzt Joorabchi. Normalerweise würde unser Ohrenschmalz – sorry, jetzt wird’s nochmal kurz eklig – die Erreger nach draußen befördern, bevor sie Schaden anrichten. Aber dieser Prozess wird durch die Kopfhörer gestört. „Wenn die Kopfhörer den Gehörgang blockieren, ist die Selbstreinigung des Ohres beeinträchtigt“, erklärt Bernhard Junge-Hülsing, der bayrische Landesvorsitzende des Deutschen Berufsverbands der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte.

Eine Otomykose ist normalerweise vor allem eines: nervig – problematischer wird es allerdings, wenn das Trommelfell sowieso geschädigt ist und die Erkrankung auch auf das Mittelohr übergreifen kann. Um sie zu behandeln, muss ein Arzt die Pilzmasse zunächst entfernen. Danach muss man antimykotische Ohrentropfen nehmen, außerdem wird das Ohr gegebenenfalls mit antiseptischer Lösung ausgewaschen. Dann sollten die Symptome im Laufe von etwa zehn Tagen wieder abklingen. Wichtig ist dabei: Den Gehörgang nicht mit Wasser zu spülen und keine ungeeigneten Reinigungsmethoden wie Wattestäbchen anzuwenden.

Besuch beim Arzt

Auch Menschen, die Hörgeräte tragen, kennen das Problem unter Umständen. Bei ihnen sind die Bedingungen schließlich sehr vergleichbar mit den Nutzern von In-Ear-Kopfhörern. Auch wer viel schwimmt und taucht, kann ähnliche Beschwerden bekommen, Stichwort „swimmers ear“. Um es klar zu sagen: Weiß Gott nicht jeder, der die entsprechenden Kopfhörer nutzt, bekommt die Entzündung. Wenn ihr aber entsprechende Symptome habt: Geht zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, wenn ihr einen geröteten Gehörgang oder Schmerzen dort habt, wenn Flüssigkeit im Ohr oder Juckreiz auftreten oder wenn ihr Hautveränderungen oder leichte Blutungen im betroffenen Ohr habt. Und lasst Euch da helfen – und bis dahin Finger weg von den In-Ear-Kopfhörern.

Und noch ein Tipp: Versucht, eure Kopfhörer zum Musikhören nicht mit anderen Leuten zu teilen. Das macht das Verschleppen von Infektionen leicht, ist also keine gute Idee. Und macht die Dinger gelegentlich mal sauber, zum Beispiel mit einem trockenen Mikrofasertuch und einem weichen Pinsel. Wenn Ihr Wattestäbchen verwendet – hier ist das ok, am Ohr eher nicht -, kriegt ihr auch das Gitter dem kleinen Lautsprecher und die Öffnung des Mikros sauber. Und denkt dran: Auch das Ladecase kann man ruhig gelegentlich mal von Dreck und Krankheitserreger befreien!

Bildrechte: IMAGO Und auch das Argument mit den möglichen Gehörschäden durch zu viel und zu lautes Musikhören mit den Kopfhörern mag alt sein und nerven, richtig ist es deswegen – leider- trotzdem: „Ich empfehle, mindestens 10 Minuten Pause zu machen, denn die Ohren können genauso ermüden wie die Knie oder Knöchel nach einem langen Lauf“, sagt Mediziner Joorabchi. Sein Tipp: „Halten Sie sich an die '60-60-Regel', das heißt: Hören Sie nicht länger als 60 Minuten mit mehr als 60 Prozent der maximalen Lautstärke, denn auch die Dauer kann zu Gehörverlust führen.“

Feine Härchen in Gefahr

„Stundenlanges Kopfhörertragen, womöglich noch mit Impulslärm, wie er etwa bei Ballerspielen vorkommt, ist schädlich“, sagt auch sein deutscher Kollege Junge-Hülsing. Gefährdet seien die inneren und äußeren Haarzellen, die Sinneszellen des Innenohrs. Sie sorgen normalerweise dafür, dass Schallwellen in elektrische Impulse umgewandelt werden, die dann ans Gehirn übermittelt werden. Kriegen diese Zellen nun zu viel Stress, passiert folgendes: „Man kann sich das in etwa so vorstellen, als ob man mit den Füßen auf einer Wiese herumläuft“, so Junge-Hülsing. „Dabei werden Grashalme umgeknickt, die sich nach einiger Zeit wieder aufrichten. So ist es auch mit den Haarzellen im Ohr. Tritt man für längere Zeit auf ein und demselben Fleck herum, können die Grashalme mitunter sogar abbrechen.“