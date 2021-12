60 km/h: Mit der Simson von Halle nach Moskau

Der gelernte Mechatroniker und Fan von DDR-Oldtimern hat seine S50 vor sechs Jahren für 750 Euro gekauft. Weitere 5.000 Euro hat er seitdem in das 40 Jahre alte Moped gesteckt. Fans der „Simme“ wissen, dass sie mit dem kleinen Moped mit Geduld und etwas Reparatur-Geschick überall hinkommen. Der Vergaser lässt sich zur Not auch mal schnell am Straßenrand zerlegen und reinigen. Trotzdem ist der Hallenser vor einer Tour etwas aufgeregt, verrät er im Interview mit dem MDR:

Laut Einigungsvertrag darf die Simson bis heute offiziell mit Tempo 60 fahren. Mit Rückenwind und bergab sind es auch mal bis zu 70 km/h. Für die 2.000 Kilometer bis in die russische Hauptstadt plant Maximilian daher vier bis fünf Tage ein und will in der Zeit im Zelt schlafen. Ein paar Städte an der Strecke will er auch besichtigen.