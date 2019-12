Wo gelten Feuerwerksverbote in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?

Ähnlich wie die großen Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sehen auch die meisten Städte in ganz Deutschland die Verbotsforderung der Deutschen Umwelthilfe. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Nachrichtenagentur dpa unter 53 Städten und Gemeinden. Danach will keine Stadt aus Gründen der Luftreinheit auf private Feuerwerke zum Jahreswechsel verzichten.

Bildrechte: imago/Marius Schwarz Einige Kommunen wollen das Böllern aber trotzdem einschränken: So gibt es etwa in den Innenstädten von München, Stuttgart, Hannover und Köln Zonen, in denen Feuerwerk nicht erlaubt ist. Das soll die Sicherheit zum Jahreswechsel erhöhen. Auch Hamburg verbietet Silvesterfeuerwerke an der Binnenalster. Dort wurden laut der Polizei im letzten Jahr Menschen verletzt und Waffen und Munition gefunden. Solche Verbote mit Blick auf die Sicherheit der Feiernden sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bisher nicht bekannt.

Zahlreiche Städte in Deutschland setzen für bestimmte Bereiche schon seit Jahren auf Feuerwerksverbote. Sie wollen damit historische Gebäude zu schützen. In Thüringen hat beispielsweise Gotha ein Böllerverbot rund um das Schloss Friedensstein. Dort darf Silvester und Neujahr kein Feuerwerk gezündet werden. In Erfurt ist privates Böllern auf dem Domplatz, der Krämerbrücke und in der Altstadt untersagt. Auch die Orte Bad Blankenburg, Bad Langensalza, Gotha, Rudolstadt, Saalfeld, Schleusingen, VG Felsdtein-Dingsleben, Wasungen und Weimar setzen nach MDR-Informationen Verbote für Feuerwerk durch. In Sachsen-Anhalt haben Wernigerode, Quedlinburg, Havelberg und Tangermünde Verbote erlassen, um historische Gebäude zu schützen. Im Nationalpark Harz darf ebenfalls kein Feuerwerk abgebrannt werden, um die Tiere vor Krach und Lichtblitzen zu schützen.