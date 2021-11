Wird der Sekt knapp?

Wenn man an Sekt denkt, dann oft an Rotkäppchen, das Unternehmen aus Freyburg in Sachsen-Anhalt. Im Lebensmitteleinzelhandel kommt inzwischen mehr als jede zweite verkaufte Flasche Sekt aus dem Hause Rotkäppchen-Mumm. 330 Millionen Flaschen gingen im Jahr 2020 über die Theke. Im nächsten Jahr könnten einige Produkte des Herstellers in den Regalen ausbleiben.

Von den aktuellen Entwicklungen am Markt sind auch wir als mittelständisches Unternehmen und Erlebnisweingut betroffen. Dazu gehören u. a. steigende Kosten für Energie, Verpackung und Logistik, die angespannte Arbeitsmarktlage (vor allem in der Gastronomie), der steigende Mindestlohn sowie ein coronabedingter Mehraufwand – die naturgemäß zu einer Preiserhöhung führen werden.

Ich hab natürlich eine wesentlich geringere Produktionsmenge, demzufolge habe ich lediglich etwas gestiegene Rohstoffkosten, was Flaschen betrifft und Kapseln. Das wird also etwas teurer. Aber eigentlich kann man jetzt nicht von einer Notsituation sprechen oder das eine geringere Menge zu erwarten ist. Wir hatten eine gute Ernte und ich kann positiv ins nächste Jahr gehen.

Sekt gibt es in diesem Jahr also, aber was ist mit Feuerwerk? Schon jetzt hat zum Beispiel Berlin wieder ein Böllerverbot in zwei Gebieten der Innenstadt erlassen. Auch in Bremen und Göttingen darf das neue Jahr nicht mit Raketen begrüßt werden. Wie sieht es in Mitteldeutschland aus?