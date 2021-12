So wird der Jahreswechsel in anderen Ländern gefeiert

Fangen wir bei den zurückhaltenden Nordländern an. Die Dänen sammeln das ganze Jahr über Geschirr, das sie zu Neujahr zerschmettern können. Teller, Tassen und Schüsseln werden nicht nur einfach auf die Straße geworfen, sondern bei Freunden und Verwandten gegen die Haustüren. Je mehr Scherben man am nächsten Tag zusammenkehren darf, desto mehr Glück hat man im neuen Jahr.

Putzen tabu und Mohn im Schuh

In Polen ist es total verpönt, die Wohnung zu Silvester zu putzen. Wer das macht, kann das neue Jahr gleich vergessen. Außerdem streuen sich unverheiratete Frauen Mohn in die Schuhe. Je mehr Mohn, desto mehr Verehrer im neuen Jahr. Wohl der, die große Füße hat.

Rote Unterwäsche für Glück und Erfolg

Bildrechte: IMAGO / agefotostock Der fast wichtigste Silvesterbrauch in Italien ist: rote Unterwäsche zu tragen. Das gilt als Garant für Glück im neuen Jahr. Kaufhäuser und Dessous-Läden stellen daher jedes Jahr spätestens kurz nach Weihnachten ihre Wäscheauslage um – alles in der Farbe Rot. Auch in der Türkei wird mit roter Unterwäsche ins neue Jahr gefeiert.

Bulgaren lassen sich mit Kirschzweig schlagen

In Bulgarien geht es in der Silvesternacht handfest zu: Dort laufen Kinder durch die Straßen und schlagen jeden, den sie treffen, mit Kirschzweigen auf den Rücken. Das soll Gesundheit, Reichtum und Glück im neuen Jahr bringen. Die Kinder erhalten als Dank für die Züchtigung kleine Geschenke und Süßigkeiten.

Kulinarischer Aberglaube

Bildrechte: IMAGO / Xinhua In Spanien muss man um Mitternacht Weintrauben essen. Das klingt erst mal nicht so schwer, kann aber tückisch sein, denn man muss bei jedem Glockenschlag genau eine Traube essen. Bei jeder korrekt verzehrten Weintraube darf man sich etwas wünschen. Wer sich verschluckt oder aus dem Takt kommt, hat Pech im neuen Jahr.

Linsensuppe und Hausarrest in den USA

Vor allem in den Südstaaten wird als traditionelles Silvestergericht eine deftige Linsensuppe gegessen. Die vielen kleinen Linsen stehen für Geld, von dem alle im neuen Jahr jede Menge haben möchten. In einigen Regionen gibt es zudem die "Nothing goes out"-Tradition. Das bedeutet, dass man am Neujahrstag unter keinen Umständen außer Haus gehen darf, da sonst auch das Glück die eigenen vier Wänden verlässt. Nicht mal Müll rausbringen ist erlaubt.

Ballast loswerden in Südamerika