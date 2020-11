Stefanie Kloß zur Kulturkrise: „Nenn mir jemanden, der für ein Jahr Puffer hat!“

Wann es für die Band Silbermond wieder auf die Bühne geht, ist aufgrund der Konzertbeschränkungen durch die Corona-Pandemie ungewiss. Einige Crewmitglieder der Band hätten sich bereits umorientieren müssen, um ihre Miete zu zahlen und ihre Kinder zu ernähren, sagt Sängerin Stefanie. „Wenn du selbstständig bist, gibt es eben auch keine Kurzarbeit. Es gibt keinen doppelten Boden. Es gibt nichts, was dich retten kann.“, so Kloß. „Nenn mir jemanden, der, für ein Jahr oder für ein Dreivierteljahr oder lass es ein halbes Jahr sein, so viel Puffer hat.“

Als eine der wenigen Bands des Landes konnten Silbermond Anfang des Jahres noch ihre geplante Tour zum Album „Schritte“ spielen. Gerade ein Song über die ambivalente Stimmung in Ostdeutschland sei laut Sängerin Stefanie Kloß das Highlight der Tour gewesen. Dies sei auch in Westdeutschland der Fall gewesen: „,Mein Osten‘ hat so einen berührenden Moment live aufgemacht. Meine Mutter hat gesagt: ,Mensch, so einen Song will in Köln bestimmt keiner hören.‘ Und ich hab gesagt: ,Nee Mutti, das ist nicht so!‘ Das war mucksmäuschenstill und die Leute haben so lange applaudiert. Das war der längste Szenenapplaus, den wir überhaupt während all dieser Abende hatten.“