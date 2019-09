Silbermond: neues Album „Schritte“ im November

Menschen sind gekommen und Menschen sind gegangen auf diesem Weg und gleichzeitig scheint die Welt verrückt zu spielen. Irgendwo in diesem Spannungsfeld aus "Circle of Life" und "Was ist los auf unserem Planeten?" sind insgesamt 10 Lieder entstanden, die nun unser neues und sechstes Album mit dem Namen "Schritte" formen.