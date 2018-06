"Jemanden, der nicht unmittelbar beteiligt ist, dorthin einzuladen. Das bringen nicht viele fertig", sagt Sigmund Jähn (81) über Alexander Gerst (42). Er freut sich hörbar über die Einladung des heutigen Astronauten zur Startrampe in Baikonur in Kasachstan.

Von der Plattform auf dem Weltraumbahnhof ist auch schon Raumfahrtpionier Juri Gagarin in den Kosmos gestartet. Auch Sigmund Jähn, Kampfpilot aus Sachsen, begann von Baikonur aus seinen historischen Flug ins All. Der DDR-Kosmonaut startete im August 1978 mit einer Sojus, einem Vorvorgänger der aktuellen Version. Für Sigmund Jähn ist es wenig überraschend, dass der Technikansatz der Russen mit Träger-Rakete und Kapsel immer noch funktioniert. Er sagte im MDR JUMP-Interview:

Auf einer Fahrt nach China hat Alexander Gerst in Sibirien in einem kleinen Laden ein kleines Abzeichen von unserem Flug gekauft. Wo Bykowski und Jähn drauf stand. Das hat er mitgenommen in den Weltraum und unterschrieben und ein Foto gemacht. Das hat er mir auf den Computer geschickt. Das hat mich wirklich bewegt.

So etwas gab es damals bei Sigmund Jähn natürlich nicht. Der 81-jährige erinnert sich aber auch an die enorme Anspannung vor dem Start nach monatelangen Vorbereitungen. Aber die Mühen und Anstrengungen waren es wert. Noch heute erinnert sich der Sachse an die unendlichen Weiten im All, die Schwerelosigkeit und die in leuchtendes Blau gehüllte Erde. Dort oben war alles Unwichtige ganz weit weg, sagt sich der DDR-Kosmonaut: