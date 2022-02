Happy Birthday! Pop-Ikone Shakira wird 45

Vor fast 45 Jahren wurde in Kolumbien ein Mädchen namens Shakira Isabel Mebarak Ripoll geboren. Damals ahnte noch niemand, dass sie eine der größten Pop-Ikonen unserer Zeit werden würde. Ihr Interesse an Musik wurde aber schnell deutlich: Mit nur 8 Jahren schrieb sie ihren ersten Song und fünf Jahre später unterschrieb Shakira den ersten Plattenvertrag.

Ihre ersten zwei Alben floppten, doch davon ließ sich die Popsängerin nicht beirren. Für ihr drittes Album mit dem Titel "Pies Descalzos", übersetzt "barfuß", nahm sie die Zügel in die Hand und begleitete die Produktion bei jedem Schritt. Drei Millionen Kopien wurden davon verkauft und Shakira war nicht mehr zu bremsen. Schnell war ihr Name vom spanischsprachigem Markt nicht mehr wegzudenken. Um auch in den USA durchzustarten, zog die 20-Jährige Shakira nach Miami und nahm ihre ersten englischsprachigen Songs auf. Mit ihrem Album "Laundry Service" und dem Hit "Whenever, Wherever" gelang ihr der große internationale Durchbruch.