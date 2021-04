"Friends": Das Serien-Comeback ist abgedreht

Die Serie rund um die Schauspielerinnen und Schauspieler Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry flimmerte in den 90er-Jahren und auch danach über viele Fernseher. Jetzt gibt es eine große Reunion. In der Spezialfolge geht es zurück an das Set der beliebten Serie. Die Aufnahmen sind jetzt abgeschlossen, teilten die Produzenten mit .

Die Filmaufnahmen mussten wegen Corona mehrfach verschoben werden. Doch mittlerweile konnte gedreht werden. Und zwar am Original-Set in der Nähe von Los Angeles. Denn obwohl die Geschichte der Serie in New York spielen soll, wurde schon in den ursprünglichen Folgen das meiste in Kalifornien gedreht. Aber auch in der neuen Folge wird uns vieles bekannt vorkommen: