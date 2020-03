Zuhören, Wogen glätten: Senioren als Streitschlichter

Herbert Hermann organisiert in Chemnitz die jährliche Schulung der Streitschlichter. Dafür hat der 67-jährige in diesem Jahr zwölf Senioren gewinnen können. In dem mehrtägigen Kurs lernen die Menschen im Rentenalter alles über gewaltfreie Kommunikation oder wie man Kindern die richtigen Fragen stellt. Wenn sie die Schulung erfolgreich absolviert haben, sind sie dann einmal pro Woche halbtags in einer Grundschule als Streitschlichter ehrenamtlich tätig. Insgesamt dauert der Kurs zwölf Tage. Der ist für die Senioren kostenlos, sofern sie sich verpflichten, mindestens anderthalb Jahre in einer Schule tätig zu sein.

Kindern helfen, eine Lösung zu finden

Mit dabei sind auch die beiden Chemnitzer Wolfram Krems und Barbara Hofmann. Beide sind 63 Jahre alt und seit kurzem Rentner. Für Wolfram Krems ist es wichtig, gebraucht zu werden.

Bildrechte: Thomas Matsche Nach einem 45-jährigen Berufsleben ist der Eintritt ins Rentenalter wie von hundert auf null. Und da überlegt man, was man noch für die Gesellschaft tun kann. Und deshalb mache ich hier mit.

Barbara Hofmann will ebenfalls noch eine sinnvolle Tätigkeit ausüben und weiter aktiv sein.

Aktiv sein heißt, mit Kindern zu arbeiten. Ihnen zu helfen mit Konflikten, die sie haben, klarzukommen, ohne dass man ihnen sagt: Du musst das und das tun, um das zu lösen. Sondern ihnen helfen selbst eine Lösung zu finden.

Zuhören ist das A und O

Das erklärt auch Herbert Hartmann, der selbst schon zwei Jahre als Streitschlichter in einer Schule arbeitet. Er stellt klar: Die Streitschlichter ersetzen keinen Lehrer und keine Eltern. Sie sind für die Kinder da, wenn die reden wollen. Und die wollen über alles Mögliche reden. Herbert Hartmann sagt:

Das geht damit los, dass Fritz dem Paul das Pausenbrot runtergeschmissen hat, das geht über Liebeskummer, über der spielt nicht mehr mit, der ist böse zu mir, ich habe keine Freunde.

Die Schulen freuten sich sehr, dass die Streitschlichter da sind. So könnten Konflikte gelöst werden und seien im Unterricht kein Thema mehr. Und so sucht der Chemnitzer Verein Seniorpartner in School auch weiterhin ältere Menschen als Streitschlichter. Mit den zwölf neuen Teilnehmern aus diesem Jahr sind in Chemnitz dann insgesamt 28 Männer und Frauen im Rentenalter als Streitschlichter unterwegs. Für den Kurs kann man sich jederzeit anmelden. Ein Führungszeugnis und die Schulung sind für die Tätigkeit Pflicht.

Streitschlichter mit viel Lebenserfahrung

Der Verein "Seniorpartner in School" wird mit Mitteln des Ganztagsschulangebots unterstützt. Der Verein leiste eine wichtige Arbeit, sagt der Sprecher des Kultusministeriums Dirk Reelfs. Das sei also absolut förderungswürdig.

Bildrechte: MDR SACHSEN Das ist eine ganz tolle Idee und wir sind froh, dass die Senioren mit ihrer Lebenserfahrung diese Aufgabe übernehmen.

Reelfs ermuntert mehr Schulen, dieses Angebot im Rahmen der Ganztagsschule wahrzunehmen. Der Freistaat hat den GTA-Topf um 19 Millionen Euro erhöht. Er liegt aktuell bei jährlich 46 Millionen Euro.

Angebot gibt es auch in Thüringen