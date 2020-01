Köthener Senior lebt seit einem Jahr feiwillig ohne Führerschein

Mit den Einwänden zur Unfallstatistik konfrontiert, sagt Verkehrsminister Scheuer: "Wir haben an den Unfallzahlen keine Auffälligkeiten." Er wisse, dass seit Jahrzehnten immer wieder in Wellenbewegungen diskutiert werde, ob Senioren Eignungstests machen sollten, und das am besten verpflichtend.