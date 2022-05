Richtig joggen – Was kann ich gegen Seitenstechen tun?

Dabei gibt es durchaus Forschungsarbeiten zum Thema. Darin lässt sich unter anderem die Angabe finden, dass etwa 70 Prozent aller Läufer im vergangenen Jahr mindestens einmal Seitenstechen hatten. Bei einem ganz bestimmten Laufereignis kann man davon ausgehen, dass jeweils etwa jeder fünfte Teilnehmende mit dem Problem zu kämpfen hat . Meistens passiert das Ganze eher nicht am Anfang, sondern wenn man schon etwas stärker belastet ist. Aber was ist der Grund?

„Es gibt keine Theorie, von der ich sagen würde: Genau das ist es“, so der Sportmediziner Klaus Völker von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster . Doch aus Sicht des Experten lässt sich eigentlich ausschließen, dass eine schlechte Durchlüftung der unteren Lunge oder etwas Ähnliches schuld an dem Leiden ist, ebenso wenig wie eine Überlastung des Zwerchfells.

„Vielleicht ist es eine Kombination mehrerer Faktoren“, sagt Völker. Am plausibelsten sei es aber wohl, dass Seitenstechen mit der Durchblutung der Organe im Körper zu tun habe. Wenn der Körper von Ruhe- in den Aktivmodus umstellt, so die Idee, ändert sich auch die Verteilung des Blutes – vor allem wird mehr für die Muskeln gebraucht. Entsprechend weniger steht dann für die Organe zur Verfügung wie Milz oder Leber zur Verfügung. Und die scheinen dadurch ihre Form etwas zu ändern. Das wiederum könnte das Bauchfell reizen, das ist eine dünne Haut, die alle Organe an ihrem Platz hält und gleichzeitig dafür sorgt, dass sie sich bei Bedarf im Bauchraum gegeneinander ein wenig verschieben können.

Das ist ja auch sehr, sehr gut so. Was ohnehin deutlich wichtiger ist als die genaue Erklärung: Was kann man nun gegen Seitenstechen tun? „Der einfachste Trick, um Seitenstechen loszuwerden: langsamer laufen“, so Völker. Auch tieferes Atmen helfe – das ist ja ein Tipp, den viele von uns kennen. Doch er besagt eben nicht, dass die Lunge oder Zwerchfell schuld an dem Leiden sind. Denn wenn man tief einatmet, verändert man ganz einfach die Position des Zwerchfells – und damit auch der inneren Organe. Dann tuts im Idealfall weniger weh. Das Gleiche gilt für das Hochheben der Arme, das ja auch viele von uns noch kennen, etwa aus dem Schulsport. Auch das verändert die Lage der Organe.