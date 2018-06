Sehbehindertentag Alltag als Blinde

Der Sehbehindertentag wird initiiert vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.. Am 6. Juni finden bundesweit Führungen für sehbehinderte und blinde Menschen in Museen statt. Mit dabei in Mitteldeutschland sind unter anderem die Staatliche Kunstsammlung Dresden, das Stadtmuseum Bautzen und Halle sowie das Kulturhistorische Museum in Görlitz. Weitere Infos und die vollständige Liste gibt es hier.