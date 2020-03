Heute Abend spielen Scooter bei euch im Wohnzimmer

Wir alle sind derzeit dazu angehalten, viel Zeit zu Hause zu verbringen. Die Band Scooter rund um H.P. Baxxter möchte dafür sorgen, dass wir alle trotzdem Live-Konzerte sehen können. Damit wir alle auf andere Gedanken kommen gibt es heute das exklusives Online-Konzert: "I WANT YOU TO STREAM!" von und mit Scooter.