Schulschwimmen: So wird der verpasste Unterricht nachgeholt

Und wir konnten zumindest, was das 21-er Schuljahr betrifft, so drei Fünftel auffangen.

Auch in Sachsen wurde ein entsprechendes Programm gestartet. Es besteht aus Gutscheinen, die außerschulisch eingesetzt werden können. In erster Linie richtet sich das Programm an Schülerinnen und Schüler, die 2019/20 bzw. 2020/21 als Nichtschwimmer aus dem Unterricht gegangen sind. Aber auch Kinder, die dieses Schuljahr keine ausreichenden Fähigkeiten erlangt haben, sollen so einen Gutschein bekommen.

In Thüringen haben durch die Ausfälle des Schwimmunterrichts in den letzten zwei Jahren weniger Kinder schwimmen gelernt. Deshalb gibt es in einigen Regionen zusätzliche Schwimmangebote seitens der Schulen, hauptsächlich für Kinder, die im vergangenen Schuljahr zu kurz kamen. Dort, wo es keine schulischen Nachholangebote gibt, werden Lernschecks vergeben, so ein Sprecher des Bildungsministeriums auf MDR JUMP-Anfrage. Das entsprechende Programm heißt hier "Stärken Unterstützen Abholen". Die Schecks können aber erst ausgegeben werden, wenn es auch Anbieter (Schwimmvereine, Badbetreiber, o.ä.) gibt. Daran hapert es im Moment noch etwas, so der Ministeriumssprecher. Bessern soll sich die Situation mit Beginn der Freibadsaison.