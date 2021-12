So weihnachtlich sind die Schwibbögen in euren Wohnungen

Schwibbögen gehören in vielen Haushalten in der Weihnachtszeit zur Weihnachtsdeko dazu, nicht nur in der Region der traditionellen Erzgebirgischen Volkskunst. Egal ob ausgefallen oder ganz klassisch: Wir haben euch auf unserer MDR JUMP-Facebookseite gefragt, was für Schwibbögen ihr in euren Wohnungen und Häusern aufgestellt habt. Die Fotos, die ihr geschickt habt, sind überwältigend.