Schwerer Sturm hat Mitteldeutschland fest im Griff

Bereits seit gestern ist die A71 zwischen Ilmenau und Gräfenroda für große Fahrzeuge gesperrt. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, musste ein Autofahrer in Kloster Zella im Unstrut-Hainich-Kreis verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein Ast in die Windschutzscheibe gekracht war. Polizei und Feuerwehr sind in ganz Mitteldeutschland im Einsatz.

Grünanlagen sollen heute gemieden werden. Die Friedhöfe in Gera und Weimar, so wie der Tierpark in Gotha und die Zoos in Dessau, Erfurt und Magdeburg bleiben heute geschlossen. Auch die Deutsche Bahn hat vorab gewarnt, dass es wegen des Sturms zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann.