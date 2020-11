Schweine-Schutzzaun zu Polen – Was soll der bringen?

Ein Europa ohne Mauern und Zäune – das war und ist das Ziel der Europäischen Union. Viel zu lange war der Kontinent ja in Ost und West geteilt. Kaum irgendwo hat man das vor 1989 so intensiv erlebt wie bei uns in der Region. Inzwischen ist das lange her, auch unsere Nachbarn in Polen und Tschechien sind längst Mitglied in der EU und im Schengen-Raum. Und doch entsteht gerade wieder ein Zaun an der deutschen Grenze. Er soll dafür sorgen, dass die Afrikanische Schweinepest nicht weiter nach Deutschland vordringt.