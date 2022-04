Müde, abgeschlagen oder häufig krank? Daran erkennt ihr ein schwaches Immunsystem

Allerspätestens die beiden Jahre der Pandemie dürften auch dem oder der letzten unter uns vor Augen geführt haben, wie wichtig ein funktionierendes Immunsystem ist. Klar, es bewahrt nicht vor allen Gefahren. Im Fall von Corona zum Beispiel braucht es ganz klar auch die Impfung, um gut vor schweren Verläufen geschützt zu sein. Und doch: Auf eine gute Körperabwehr sollte niemand verzichten.

Nun gibt es zahlreiche Krankheiten, die das Immunsystem schwächen, teils sind sie angeboren, teils kann man sie im Laufe des Lebens bekommen. Manche Menschen müssen die Leistung des Immunsystems sogar bewusst mit Medikamenten herunterregeln, etwa bei Autoimmunerkrankungen oder nach Organtransplantationen. Aber auch, wer nicht von so etwas betroffen hat, kann durchaus Probleme haben. „Man muss unterscheiden zwischen dem, was Laien als schwaches Immunsystem bezeichnen, und einer medizinisch ‚echten‘ Immunschwäche“, so der Mediziner Michael Feld.

Hier soll es uns um den ersten Fall gehen. Problematisch für das Immunsystem kann zum Beispiel Nährstoffmangel sein. Das heißt, dass unserem Körper Vitamine und Spurenelemente fehlen, die etwa für die Blutbildung wichtig sind. Dafür gibt es einige charakteristische Warnsignale: Müdigkeit, Unkonzentriertheit und Vergesslichkeit zählen dazu, aber auch brüchige Finger- oder Fußnägel, eingerissene Mundwinkel, eine schlechte Wundheilung oder Haarausfall. Letzteres Problem kann zum Beispiel auf einen Eisenmangel zurückgehen, von dem Frauen stärker als Männer betroffen sind.

Im Zweifel medizinischen Rat suchen

Praktisch ist es allerdings so, dass die allermeisten Menschen in Deutschland eigentlich gut mit Nährstoffen versorgt sind – und zu viel davon sogar schaden können. Wenn ihr trotzdem den Verdacht habt, dass Euch etwas fehlt, auch weil ihr vielleicht Symptom aus der Liste oben zu haben glaubt, klärt das im Zweifel einmal mit Eurer Ärztin oder eurem Arzt. Das ist allemal besser, als sich selbst auf Verdacht zu therapieren.

Ein paar Dinge sind übrigens bekannt – und hier lässt sich durchaus auch ansetzen. So macht etwa Rauchen anfälliger für Atemwegserkrankungen. Regelmäßiger Alkoholkonsum macht dem Immunsystem auch zu schaffen. Das heißt: Wer sein Immunsystem unterstützen will, sollte vor allem Dinge unterlassen, die ihm schaden.

Auch wenn man vorherige Infekte nicht richtig auskuriert, kann dies das Auftreten weiterer Erkrankungen begünstigen. Wer von euch Probleme mit den Nasennebenhöhlen hat, dürfte hier etwa wissen, wovon die Rede ist. Auch wiederkehrende Blasenentzündungen sind ein echter – nerviger! – Klassiker.

Psyche spielt wichtige Rolle

Auch die seelische Belastung spielt eine Rolle für unsere Abwehrkräfte. „Es gibt eine wechselseitige Beeinflussung von Zentralnervensystem, Psyche und Immunsystem“, so Norbert Müller von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN). „Dies bedeutet, dass sich die seelische Verfassung eines Menschen auf seine Immunabwehr auswirkt. Wer unter chronischem Stress leidet, ist deshalb häufig anfällig für Infektionen.“

Was lässt sich nun in diesem Fall tun? Vor allem geht es um Stressvorbeugung und -abbau. Dabei kann zum Beispiel Bewegung und Kräftigung der Muskulatur helfen – weil Muskelzellen für einen schnellen Abbau von Stresshormonen sorgen und deren hemmende Funktion auf das Immunsystem ausschalten. Hilfreich wären auch eine optimistische Lebenseinstellung, ein höheres Selbstwertgefühl und gute soziale Bindungen, so Experten – auch wenn man all das natürlich nicht von heute auf morgen aus dem Hut zaubern kann.

Wenn es irgendwie geht, solltet ihr übrigens versuchen, euer Immunsystem im Schlaf zu unterstützen. Und zwar dadurch, dass ihr nicht zu wenig schlaft. Denn während genau dieser Zeit macht sich der Körper fit für die Anstrengungen des nächsten Tages. Wer ihm dafür genügend Zeit gibt, wird im Idealfall auch nicht ganz so schnell krank. Konkret geht es um die Funktion der so genannten T-Zellen, das sind weiße Blutzellen, die für die Bekämpfung von Erregern zuständig sind. „Bereits drei Stunden ohne Schlaf sind ausreichend, um die Funktion wichtiger Immunzellen zu reduzieren“, so das Fazit der Medizinerin Luciana Besedovsky, die das Phänomen wissenschaftlich untersucht hat.