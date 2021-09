Mit dem Auto bis zum Schultor? Deshalb sind "Elterntaxis" nicht ideal

Das Statistische Bundesamt wertet regelmäßig die Unfälle mit Kindern im Straßenverkehr aus. Das Fazit für die aktuellsten Daten aus dem Jahr 2019 zeigt: Die meisten verunglückten Kinder sind als Insassen eines Autos zu Schaden gekommen (37,2 Prozent). Dahinter folgen das Fahrrad und der Weg zu Fuß. Auch Dr. Gudrun Lukin, Landesvorsitzende der Landesverkehrswacht Thüringen , beobachtet, dass der Schulweg per Auto gefährlich sein kann. Denn gerade in den Morgenstunden gibt es den meisten Verkehr auf der Straße:

Die Eltern sind in Eile. Vor den Schulen stauen sich die sogenannten 'Elterntaxis'. Wir haben das Problem, dass sie oft entweder in der zweiten Reihe parken, Feuerwehrzufahrten zuparken oder auf Gehwegen halten.

Wenn das Auto die einzige Option ist, um das Kind in die Schule zu bringen, sollten sie mit etwas Abstand herausgelassen werden. An einigen Schulen gibt es dafür entsprechende Haltepunkte, einige hundert Meter von dem Gebäude entfernt. Doch laut Lukin bleibt es auch die Aufgabe von Schule und Gemeinde, dass der Verkehrsweg sicher ist und entsprechende Angebote für einen sicheren Schulweg geschaffen werden. Schülerlotsen und Tempo 30 sind beispielsweise Mittel, um die Situation vor Ort zu entspannen.

Autofahren macht Kinder antriebslos. Das ist das Ergebnis einer schwedischen Untersuchung. Psychologin Jessica Westman hat herausgefunden, dass vor allem Schülerinnen im Schulalltag weniger Interesse am Unterricht zeigen, wenn sie von einem "Elterntaxi" in die Schule gebracht wurden. Kinder, die zu Fuß in die Schule kamen, waren selbstbewusster und aufmerksamer.