Dürfen Lehrer störende Schüler aus dem Unterricht werfen?

Schulrechtsexperte Dr. Thomas Böhm sagt ganz klar: "nein". Es gibt einen Anspruch auf die Schulart. Also wenn du dein Kind (mit entsprechenden Noten) auf ein Gymnasium schicken willst, dann hat es auch einen Anspruch auf einem Platz an einem Gymnasium. Auf ein bestimmtes Gymnasium gibt es allerdings keinen Anspruch.

Das ist in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich geklärt. Unter anderem wird da nach Jahrgangsstufen differenziert. Schüler in der Sekundarstufe II müssen teilweise sogar ganz ohne Hitzefrei auskommen. In der Grundschule richtet es meistens nach den Temperaturen, ob es Hitzefrei gibt, oder nicht. Einige Regelungen sähen auch vor, erklärt Schulrechtsexperte Böhm, dass Schulleiter entscheiden, ob der Unterricht noch zumutbar ist oder nicht.