Wann und wie machen in Mitteldeutschland die Schulen auf?

in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen soll bei weiter sinkenden Inzidenzen der Schulbetrieb langsam wieder angefahren werden. Ob und wann Kinder wieder in die Schule können ist auch spannend, weil vielen Schülern dann ihre Zeugnisse ausgehändigt werden sollen. Wer es nicht vorab in der Schule abgeholt hat, hat mit Beginn des Präsenzunterricht das erste Mal die Chance, einen Blick auf sein Halbjahreszeugnis zu werfen.