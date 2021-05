Corona und Schule: Wie geht es nach Pfingsten weiter?

In Leipzig und Dresden liegt die Inzidenz anhaltend unter 100. Diese Städte können sich also vom Wechselunterricht verabschieden. Auch die Notbetreuung in Kitas ist vorbei. Die Grundschulen im Landkreis Bautzen dürfen in Absprache mit dem Landratsamt ab Donnerstag, 20. Mai in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Die Landkreise Görlitz, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dürfen die Schulen ebenfalls ab Donnerstag wieder im Wechselunterricht öffnen. Im Landkreis Zwickau und in der Stadt Chemnitz dürfen ab Freitag (21. Mai) die Schulen wieder im Wechselunterricht und die Kindertageseinrichtungen im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Sollte in Chemnitz die Inzidenz weiter stabil unter 100 liegen, können die Grundschulen ab Dienstag nach Pfingsten sogar wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. In Nordsachsen durften Schulen und Kitas bereits letzte Woche wieder öffnen. Die Masken- und Testpflicht besteht weiterhin. Ausnahme: Schülerinnen und Schüler, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können am Präsenzunterricht teilnehmen und die Schulen betreten, ohne sich zwei Mal wöchentlich testen zu lassen.