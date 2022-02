So werdet ihr Schulden wieder los

Es ist ein unschöner Trend. Vor rund zwei Monaten hat die Wirtschaftsauskunftei Creditreform die Zahlen für die Insolvenzen in Deutschland im vergangenen Jahr zusammengestellt. Dabei zeigte sich, dass die Zahl der Privatinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahr um 80,9 Prozent gestiegen ist. Das hat allerdings nicht zuletzt mit einer Gesetzesänderung zu tun, die überschuldeten Verbrauchern einen schnelleren und leichteren Weg aus der Überschuldung ermöglicht. „Mit dem Blick auf diese Änderung hatten im Vorjahr viele betroffene Verbraucher mit ihrem Insolvenzantrag noch gewartet. Nun ist es 2021 zu massiven Nachholeffekten gekommen“, so Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform. Insgesamt wurden 76.500 Insolvenzen von Verbrauchern registriert.

Deutlich positiver sieht man die Lage beim Institut für Finanzdienstleistungen in Hamburg. „Angesichts der Insolvenzrechtsreform am Ende des Jahres 2020 können die Jahre 2020 und 2021 jedoch nur im Paket betrachtet werden“, heißt es dort. Und tue man das, ergebe sich in der Summe sogar ein Rückgang der Zahlen.

Teils lange Wartezeiten

Doch jede Pleite ist eine zu viel, ist sie doch für die Betroffenen extrem belastend. Dafür, dass das Ersparte aufgebraucht ist und das Bankkonto überzogen, dass sich die unbezahlten Rechnungen stapeln, war zuletzt auch die Corona-Pandemie verantwortlich. „Die steigenden Lebenshaltungskosten verschärfen das Risiko einer Ver- und Überschuldung nochmals, so dass wir mit einer weiteren Zunahme der Beratungen rechnen“, so Claudia Niemeyer, Referentin für Existenzsicherung im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg. Dabei arbeiteten die bundesweit rund 1400 Beratungsstellen für Schuldner vielerorts oft schon jenseits der Kapazitätsgrenze. Auch aus Sachsen gibt es Meldungen über teils monatelange Wartezeiten in der Beratung.

Interessant ist, dass unsere drei Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bei der Zahl der Privatinsolvenzen pro 100.000 Einwohnern weit hinter den meisten anderen Bundesländern liegen. Doch jeder Fall ist, wie gesagt, einer zu viel. Was also lässt sich womöglich tun, bevor das Kind komplett in den Brunnen gefallen ist?

Wichtig ist es, die eigenen Möglichkeiten gut abzuwägen. „Gerade für junge Leute ist eine Privatinsolvenz nicht unbedingt der beste Weg in eine schuldenfreie Zukunft“, heißt es bei der Caritas. Das Instrument sei gut für Menschen geeignet, deren Einnahmen sich in den nächsten Jahren nicht verbessern. „Bei jungen Leuten, die gerade in Ausbildung sind und nach deren Abschluss vermutlich besser verdienen, kann die Privatinsolvenz unter Umständen einige Möglichkeiten verbauen.“

Oft spielen externe Faktoren eine Rolle

In diesem Fall muss man die Schulden - allein oder mit Hilfe – selbst abbauen. Dabei gilt es die Frage zu klären, warum am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist. „Die viel zitierte unwirtschaftliche Haushaltsführung, Stichwort Konsumverhalten, ist nur in den seltensten Fällen die Ursache einer Überschuldung“, sagt Kerstin Föller von der Verbraucherzentrale Hamburg. Der Überschuldungsreport des Instituts für Finanzdienstleistungen belegt, dass in fast der Hälfte der Fälle Ereignisse für die Überschuldung verantwortlich sind, auf die Betroffene nur begrenzt Einfluss haben: Arbeitslosigkeit (fast 23 Prozent der Fälle), Krankheit (rund 11 Prozent) und Scheidung beziehungsweise Trennung (knapp 10 Prozent).

Wer bei Finanzsorgen zunächst keinen Termin bei der Schuldnerberatung bekommt, sollte sich im Netz umsehen, etwa bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung. Hier kann man auch einen einfachen Test machen, ob man überschuldet ist.

Warten macht alles nur schlimmer

Wichtig ist es außerdem, da sind sich Experten einig, die Lösung der eigenen Finanzprobleme nicht auf die lange Bank zu schieben. Dazu gehört auch, so banal das klingen mag, dass man erst einmal alle Briefe mit Rechnungen aufmacht, die so gekommen sind – und sich einen Überblick verschafft. Wer will wann wieviel Geld von einem? „Wichtig ist, sich in einem ersten Schritt einen Überblick über die eigene Finanzlage zu verschaffen“, bestätigt auch Susanne Krehl, die eine Finanz-App mitgegründet hat. „Das Schlimmste, was man als verschuldete Person tun kann, ist, den Kopf in den Sand zu stecken.“

Dann sollte man sich Einnahmen und regelmäßige Ausgaben wie Miete oder Lebensmitteleinkäufe genauer ansehen – und dabei eine entscheidende Frage beantworten: Welche Ausgaben sind ein Kann, welche ein Muss? Dabei kann ein Haushaltsbuch helfen, entweder auf Papier oder aber als App. Kosten runter, Einnahmen rauf – etwa durch einen Nebenjob. So könnte es gehen. Im Kern geht es um die Frage: Habe ich Geld übrig, um meine Schulden zu tilgen – und wenn ja: wieviel?