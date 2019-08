Wie gewöhne ich mein Kind an die Schule?

"Wann darf ich endlich in die Schule?", das ist eine der meistgestellten Fragen vieler Kindergartenkinder im Moment. Das ist auch gut so, sagt Anne, Erzieherin aus dem thüringischen Birkungen:

Und auch Eltern sollten sich auf die neue Situation vorbereiten. Je besser sie über das, was in den nächsten Wochen passiert, Bescheid wissen und alle Fragen beantworten können, desto entspannter können sie mit dem Kind darüber sprechen und Ängste bzw. die Aufregung nehmen. Das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt rät in seiner Broschüre "Mein Kind kommt in die Schule":