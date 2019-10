Schuhe von Rammstein-Keyboarder Flake in Weißenfelser Museum

Bildrechte: IMAGO

Schuhmuseum in Weißenfels Weißenfels war einst das Zentrum der Schuhproduktion in der DDR. Fast 5.000 Weißenfelser waren in den diversen Fabriken beschäftigt. Der tägliche Produktionausstoß: 30.000 Paar Schuhe. 1992 war es damit vorbei. An die Tradition des Weißenfelser Schuhhandwerks erinnert seither nur noch das Schuhmuseum in der Stadt.