Schulöffnung in Sachsen: Masken fehlen, Abstandsregeln nicht eingehalten

Die sächsischen Abiturienten sind so etwas wie die Vorhut. Die rund 13.000 Schüler müssen beweisen, dass der Schulunterricht auch in Corona-Zeiten funktionieren kann. Heißt auch: Was in Sachsen und anderswo in Sachen Schulöffnung derzeit passiert, ist ein Testlauf für jüngere Schuler. Schließlich sollen sie später folgen. Aber dann müssen die Abläufe umso besser sitzen. Bedeutet: Funktionieren die Hygienekonzepte, werden die Abstandsregeln eingehalten und ausreichend durchgesetzt? Und: Ist die Versorgung mit ausreichendem Desinfektionsmittel und Mundschutzen gewährleistet?