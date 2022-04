Ein Schottergarten vor dem Haus ist tatsächlich pflegeleichter. Doch ohne das Grün von Rasen und Büschen finden Insekten, kleine Tiere und Vögel laut NABU weniger Nahrung . Einige Bundesländer haben daher das komplette Versiegeln von Gärten bei Neubauten verboten. Dagegen gehen die Kommunen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aber unterschiedlich vor. Komplett versiegelte Vorgärten sind eher in den Städten ein Thema. Dort gibt es mehr Hausbesitzer. Viele zusätzliche Steinflächen können beispielsweise das Mikroklima in der Stadt beeinflussen.

Auch in Sachsen gibt es eine Regelung zu Gärten an Neubauten. Laut der Bauordnung des Freistaates müssen nicht überbaute Flächen auf Grundstücken begrünt werden und wasserdurchlässig sein. Diese Vorgabe missachteten aber zunehmend mehr Hausbesitzer in Chemnitz, sagt Sprecherin Antje Becher. Das sei vor allem in den neuen Eigenheimgebieten der Stadt ein Problem: