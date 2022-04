Zerbst - Erste Stadt verhängt hohe Bußgelder für Schottergärten

Rund jeder zweite Haushalt in Deutschland hat einen Garten am Haus. Und theoretisch darf jeder selbst entscheiden, was er oder sie damit macht. In einigen Bundesländern wird bei Schottergärten jedoch eine Ausnahme gemacht. So auch in Sachsen-Anhalt. Hier ist die Neuanlage der steinernen Gärten seit März 2021 verboten. Für bereits bestehende Schottergärten gilt der Bestandsschutz.