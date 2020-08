Werden Schottergärten auch bei uns bald verboten?

Sie haben weder viele Pflanzen zu bieten, noch sind sie für Tiere attraktiv: Schottergärten sind in den Augen von Naturschützern ein Albtraum. Insekten, Vögel und andere Gartentiere finden laut NABU in solchen Gärten keinen Lebensraum. Außerdem seien die Gärten teuer und unglaublich pflegeintensiv.

In Baden-Württemberg sind Schottergärten jetzt verboten . Das neue Naturschutzgesetz, das der Stuttgarter Landtag verabschiedet hat, ist rigoros. Eigentlich sind solche Gärten in Baden-Württemberg sogar schon seit 1995 verboten. Allerdings war das Gesetz bisher recht schwammig. Jetzt müssen auch Schottergärten, die bereits existieren, beseitigt werden.

Thüringens Umwelt-Staatssekretär Olaf Möller (Grüne) hat sich nach der Entscheidung in Baden-Württemberg ebenfalls für ein Verbot von neuen Schottergärten ausgesprochen.



In Sachsen schreibt das Naturschutzgesetz kein Verbot von Schottergärten vor. Allerdings schreibt das Staatsministerium für Regionalentwicklung auf Anfrage von MDR JUMP, dass "diese Form der Gartengestaltung ganz offensichtlich insbesondere in Städten nicht zur Klimawandelanpassung und insgesamt nicht zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt". Bald soll das Naturschutzgesetz neu aufgelegt werden. Im Vorfeld könnte über ein entsprechendes Verbot diskutiert werden.



Sachsen-Anhalt plant derzeit kein Gesetz, um Schottergärten zu verbieten. Da schreibt das Umweltministerium auf Anfrage von MDR JUMP.