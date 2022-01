Darum sollte man Schokolade nicht im Kühlschrank lagern

Und weil wir hier in Deutschland uns ja gern gesund halten, liegen wir europaweit immerhin auf Platz zwei beim Schokoladenverbrauch, direkt hinter – ihr habt es geahnt – der Schweiz. Pro Jahr und Bundesbürgerin oder -bürger werden demnach satte 9,2 Kilogramm verputzt . Das sind statistisch also fast zwei Tafeln die Woche. In der Pandemie stieg der Verbrauch sogar noch mal .

Wo das jetzt alles geklärt ist, stellt sich eine Frage: Wie bewahrt man die Schätze am besten auf, bevor man sie isst? Auf jeden Fall besser nicht im Kühlschrank, sagen Experten wie der neuseeländische Schokoladenkenner Luke Owen Smith. Der Grund: Das schadet dem Aroma der Schokolade. Dieses kann sich nämlich, so sagt Smith, am besten bei 15 Grad entfalten. Man kennt das Prinzip von Käse oder Rotwein – auch hier lassen zu niedrige Temperaturen die Aromen nicht zur Geltung kommen und versauen so den Genuss.