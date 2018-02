Viel Zucker, viel Fett, wenig Nüsse, wenig Kakao: So lässt sich die Rezeptur der meisten Schokocremes kurz zusammenfassen. Einige Cremes bestehen sogar zu mehr als der Hälfte aus Zucker. Auf dem Brötchen landet so oft mehr Zucker, als kleine Kinder pro Tag zu sich nehmen sollten. Die andere Hälfte der Cremes ist im Wesentlichen Fett. Meist ist das billiges Palmöl, das bereits seit langem wegen Umweltschäden bei der Herstellung massiv in der Kritik steht. Ernährungsexperten glauben zudem, dass Palmöl bei der Entstehung von Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes eine Rolle spielen könnte. Einige Schokocreme-Hersteller setzen daher auf das gesündere Rapsöl. Darauf können Eltern in der Zutatenliste achten.