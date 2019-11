Auch Sido baut Adventskalender für seine Liebsten selbst

Für Käse-Fans Für Käse-Fans

So lange die Briten weiter in der EU an Bord sind, kann man diesen Adventskalender noch ohne große Umwege bestellen und genießen: Der Ilchester Cheese Advent Calender sorgt für eher ungewohnte Gerüche in der Weihnachtszeit. Hinter jeder Tür befinden sich Minikäse – darunter eher unbekannte Sorten wie Mexicana (Scharf!) und Gingerbread (Spekulatius). Der Kalender sollt aber im Kühlschrank aufbewahrt werden.