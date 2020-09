Mit Schnupfen in Kita oder Schule: Eine gute Idee?

Darf ein Kind mit leichten Erkältungssymptomen in den Unterricht oder den Kindergarten geschickt werden? Oder ist es aufgrund ähnlicher Merkmale bei einer Corona-Infektion nicht empfohlen oder sogar verboten?

Noch im Frühjahr mussten viele Eltern Tag für Tag schriftlich bestätigen, dass ihre Kinder keine Symptome haben. In Sachsen gab es zum Beispiel diese Pflicht zur Bestätigung der Gesundheit. Mittlerweile gilt das in Sachsen nur noch für Kindergartenkinder. In Thüringen hat es eine solche Regelung zu keinem Zeitpunkt gegeben. Dennoch sind viele Eltern verunsichert, sobald ihr Kind Schnupfen hat.