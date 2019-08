Diese Gerichte fürs Familien-Abendessen sind ruckzuck fertig

12.08.2019 | 17:30 Uhr

Eltern kennen das Problem: Zum Abendessen muss schnell was Warmes auf den Tisch. Nach einem langen Tag hat aber keiner so richtig Lust, viel Zeit am Herd zu verbringen. Zudem fehlen häufig die Ideen. MDR-Fernsehkoch Christian Henze hat ein paar Tipps.