Hochwasser in Mitteldeutschland: Treten die Flüsse über die Ufer?

Die gute Nachricht vorweg: Bislang ist die Hochwasser-Situation in Mitteldeutschland entspannt. Die Talsperren haben genug Kapazitäten um zusätzliches Wasser aufzunehmen.

Thüringen hat zusätzlichen Stauraum geschaffen

Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel Thüringen bereitet sich auf die Schneeschmelze nach dem angekündigten Wetterumschwung mit höheren Temperaturen vor. Hochwasseranlagen würden überwacht und im Notfall verstärkt, sagte Umweltministerin Siegesmund. Notwendig sei aber auch eine gut organisierte kommunale Gefahrenabwehr durch Wasserwehrdienste.

Bereits Stauraum geschaffen worden sei in den Saaletalsperren. Es bestehe ein Hochwasser-Rückhalteraum mit einem Volumen von mehr als 120 Millionen Kubikmetern Wasser. Das seien etwa 68 Millionen Kubikmeter zusätzlich zum üblichen Hochwasserrückhalteraum im Winter. Auch Talsperren und Rückhaltebecken der Thüringer Fernwasserversorgung seien einsatzbereit.

Sachsen beurteilt Hochwasserlage entspannt

Die Schneemassen in Sachsen sollen nach einer Prognose des Landeshochwasserzentrums nur gemächlich verschwinden. Aktuell gehe man nicht von einem flächendeckenden Hochwasser aus, teilte die Behörde mit.

Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen ist davon auszugehen, dass der Schnee langsam abtauen wird, teilweise im Boden versickert und teilweise verdunstet.

Bildrechte: dpa Zudem werde der Tauprozess nachts bei Temperaturen um den Gefrierpunkt immer wieder ausgesetzt oder verlangsamt. Wie sich die Wasserstände an den sächsischen Elbepegeln entwickeln, könne frühestens am Wochenende eingeschätzt werden, hieß es.

Im tschechischen Einzugsgebiet der Elbe liege zwar viel Schnee, aber der Wasservorrat in der Schneedecke sei aktuell deutlich geringer als zum Beispiel im schneereichen März 2006, als die Elbe infolge einer rasanten Schneeschmelze Anfang April am Pegel Dresden auf einen Wasserstand von 7,49 Meter anstieg.

Alarmstufe 1 könnte überschritten werden

In den Flüssen und Bächen, die in den tiefen und mittleren Höhenlagen entspringen, würden die Wasserstände zuerst auf die Schneeschmelze reagieren, erklärte die Hochwasserzentrale. Das betreffe unter anderem die Nebenflüsse der Mittleren Elbe, die Schwarze Elster, die Große Röder, die Spree, die Chemnitz, die Striegis sowie die Pleiße und Parthe. Hier könne es vor allem in kleineren Flüssen zu Ausuferungen und geringen Überflutungen kommen und vereinzelt die kleinste Alarmstufe 1 überschritten werden.

"In der zweiten Wochenhälfte folgen die Flüsse und Bäche in den Mittelgebirgen wie die Zwickauer Mulde, die Freiberger Mulde, die Vereinigte Mulde sowie die Nebenflüsse der Oberen Elbe, die Obere Weiße Elster und die Lausitzer Neiße im Bergland", hieß es.

Sachsen-Anhalt: Rechnen nicht mit Problemen

In Sachsen-Anhalt ist die Lage an den Flüssen trotz des Tauwetters laut Experten noch relativ ruhig. Es herrsche nach viel Schnee und Frost eher eine Situation des Umbruchs. "Wir rechnen im Moment nicht mit größeren Problemen", sagte ein Sprecher des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft.

Gleichwohl werde die Entwicklung der Wasserstände ganz genau beobachtet. Diese seien im Wesentlichen davon abhängig, wie sich der Tauprozess im Einzelnen gestalte. Das sei auch regional verschieden, etwa an kleinen Flüssen im Harz, die noch Eis führten oder an der Elbe, deren Wasserstände in Sachsen-Anhalt bisher eher gesunken sind.

Hochwasseratlas gibt Auskunft in Echtzeit

Passend zum Tauwetter in Deutschland hat der Bund einen neuen digitalen Hochwasseratlas freigeschaltet. Dort können sich Fachleute sowie Bürgerinnen und Bürger beinahe in Echtzeit über die Hochwassersituation informieren, wie das Bundesamt Kartographie und Geodäsie am Dienstag mitteilte.

Der Atlas enthalte verschiedene Informationen wie Pegelstände an Flüssen, Niederschlagsprognosen und Satellitendaten. So würden vielschichtige Hochwasserereignisse anschaulich dargestellt. Eine kartographische Darstellung ermögliche es, die Lage auf einen Blick zu erfassen.