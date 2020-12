Gibt es dieses Jahr mal wieder weiße Weihnachten?

Mit dem neuen Schlitten oder den Skiern gleich raus in den frischen Schnee und die erste Spur ziehen: So war in unserer Erinnerung jedes Weihnachten in unserer Kindheit. Und jetzt? Kommt Heiligabend Tauwetter, es nieselt und Windböen zerren am Weihnachtsbaum im Garten. Ganz genau so startete in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch die Weihnachtswoche.

Kaltfront könnte für Schnee sorgen

Eine Voraussetzung für weiße Weihnachten wird pünktlich am Donnerstag erfüllt: Ein Kaltlufteinbruch lässt die Temperaturen aus dem bisher milden Bereich deutlich Richtung Frost absinken. Grit Krämer aus dem MDR Aktuell-Wetterstudio sagt:

Am Donnerstagnachmittag wird es kühler. In den hohen Berglagen könnte es in der Nacht zum Freitag schneien. Im Tiefland allerdings gibt es wieder Regen.

Bildrechte: imago images / CHROMORANGE Im Flachland in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werde es zwar auch am ersten Weihnachtsfeiertag kalt. Bei Temperaturen um die null Grad gebe es aber kaum Niederschlag und damit wohl auch keinen Schnee, so Grit Krämer. Der Deutsche Wetterdienst sieht die Chancen für weiße Weihnachten ein kleines bisschen positiver: Danach sorgt die Kaltfront im Bergland im Harz, im Thüringer Wald und im Erzgebirge möglicherweise schon am Donnerstag für Schneeflocken. Am Freitag könne es auch im Tiefland weiß werden. Schnee zu Weihnachten ist laut dem Deutschen Wetterdienst für unsere Region zumindest wahrscheinlicher als in den Jahren zuvor. Es bleibt spannend!

ADAC rechnet mit viel weniger Verkehr auf den Straßen als sonst

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder raten von nicht notwendigen Reisen an Weihnachten ab. Die sind aber nicht verboten, solange die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Nach einer aktuellen Umfrage von YouGov will nur jeder Zehnte in diesem Jahr reisen, um mit der Familie oder mit Freunden Weihnachten zu feiern. Entsprechend entspannt wird die Situation auf den Straßen sein, so der ADAC.

Bildrechte: imago/Frank Sorge Staus würden dieses Jahr selbst auf viel befahrenen Autobahnen voraussichtlich ausbleiben, auch an den sonst etwas kritischeren Tagen vor Weihnachten und um Silvester herum. Es gebe in diesem Jahr auch um die Ballungszentren kaum Verkehr, weil "keine Last-Minute-Geschenkejäger und Weihnachtsmarktbesucher unterwegs sind". Wer bei den angesagten kalten Temperaturen und Schnee mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich laut ADAC entsprechend vorbereiten: Dazu gehören gute Winter- oder Allwetterreifen am Fahrzeug und warme Decken und Tee im Kofferraum, falls man mit einer Panne liegenbleibt.