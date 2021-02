Katastrophenwinter? Mit diesen Tipps kommst du gut durch Schnee und Eis

Schnee, Eis und Frost haben Mitteldeutschland fest im Griff – und das soll auch eine Weile so bleiben . Die Folge könnten Wasserrohrbrüche oder auch Stromausfälle sein. So kannst du dich auf solche Szenarien vorbereiten.

Wenn es draußen sehr kalt ist und die Heizung nicht warm wird oder der Wasserhahn nur noch tröpfelt, kann ein Wasserrohr zugefroren sein. Das ist doppelt ärgerlich, denn zum einen fehlen Wärme und Wasser und wenn das Wasserrohr geplatzt ist, läuft bei Tauwetter Wasser in Fußböden oder Wände. Wichtig ist, immer mal zu überprüfen, ob in allen Räumen noch das Wasser läuft. Außerdem sollte man auch in unbewohnten Zimmern die Heizung nie ganz auf Null drehen, damit die dort verlegten Leitungen und Wände nicht auskühlen. Die meisten Heizkörperthermostate haben eine Stufe mit einer Schneeflocke, der sogenannten Frostschutz-Stellung. Stelle das Thermostat darauf ein. Das verhindert ein Einfrieren des Heizkörpers.

Bildrechte: dpa

Durch Schneelasten können Stromleitungen reißen oder es können Bäume umstürzen und auf Stromleitungen fallen. Dann kommt es zu Stromausfällen. Die werden in der Regel innerhalb weniger Stunden behoben. In Notsituationen kann es jedoch durchaus Tage dauern, bis der Strom wieder da ist. Gut ist es, wenn man einen Vorrat an Kerzen und Taschenlampen zu Hause hat. Auch auf geladene Akkus und Powerbanks sollte man jetzt achten. Da es draußen eisig ist, kann deine Tiefkühlkost auf dem Balkon oder im Garten gelagert werden. Am besten ziehst du die Stecker von TV und Computern, denn wenn der Strom wiederkommt, kann es Überspannungsschäden geben, wenn du die Geräte am Netz hast.