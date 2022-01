Der Brocken ist mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Ähnlich sieht es am Fichtelberg bei Oberwiesenthal aus. Die aktuellen Bilder der Wetter-Webcams zeigen ganz klar: Es gibt Orte mit Schnee in Mitteldeutschland. Auch die gemessenen Schneehöhen zeigen das. Derzeit gibt es die folgenden Schneehöhen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen:

Altenberg: 10 cm

Fichtelberg: 8 cm

Klingenthal: 2 cm

Brocken: 1 cm

Steinach: 13 cm (Stand: 06.01.2022 07:00 Uhr)

Die Aussichten für das Wochenende

Pünktlich zum Start des Wochenendes kommt das Winterwetter wieder zurück. Auslöser ist ein Ausläufer von Tief Barbara. Zunächst gibt es im Westen von Sachsen-Anhalt und Thüringen erste Schauer, die nach und nach auch Sachsen erreichen. Während es im Tiefland Schnee oder Schneeregen gibt, kommt in den Bergen ordentlich Schnee herunter. In höheren Gebieten bleibt die weiße Pracht auch liegen und bietet perfektes Winterwetter. Das erklärt Grit Krämer aus dem MDR Wetterstudio. Und auch im Verlauf des Wochenendes gibt es immer wieder neuen Schnee.

In der Nacht zum Sonntag und am Sonntag gibt es aus dichten Wolken wieder Schauer als Schnee oder Schneeregen. Vor allem am Sonntagmorgen kann es dann verbreitet weiß und glatt sein. Grit Krämer, MDR Wetterstudio

Insgesamt gilt für die Gebirge, dass der Schnee liegenbleiben wird. Ansonsten taut er schnell wieder weg.

Im Gebirge sieht es also winterlich aus – zumindest in den Gipfellagen. Dort ist auch Straßenglätte ein Thema. Grit Krämer, MDR Wetterstudio

Bildrechte: dpa

Glatte Straßen am Wochenende

Das winterliche Wetter bringt also auch Frost auf den Straßen mit sich. Vor Glätte-Gefahr auf den Straßen am Wochenende warnt auch der Deutsche Wetterdienst. Ein typisches Problem für den Straßenverkehr bei diesem Wetter ist überfrierende Nässe, die vor allem am Abend für glatte Bedingungen auf der Fahrbahn sorgt. Alle Informationen zur aktuellen Lage auf den Straßen gibt es jederzeit aus dem MDR JUMP Verkehrszentrum.

Situation in Wintersportregionen