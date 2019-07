Zeugnisse: Hilfe bei Sorgen wegen schlechter Noten

Mein Dank gilt allen Pädagoginnen und Pädagogen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Schulen für ein erfolgreiches Schuljahr. Der Dienst in der Schule ist komplex und herausfordernd. Er wird in vielfacher Hinsicht über ein erwartbares Engagement hinaus verrichtet. Das ist nicht selbstverständlich und daher einen besonderen Dank wert. Ich wünsche beste Erholung – atmen Sie durch und tanken Sie Kraft, damit der Start in das kommende Schuljahr gut gelingen kann.