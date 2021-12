Hunde verstehen uns: So viele Wörter können sie erkennen

Hunde gehören oft mit zur Familie. "Sitz" und "Platz" sind bekannte Kommandos, die sie beigebracht bekommen und im Idealfall dann auch wissen, was zu tun ist. Doch unsere liebsten Haustiere verstehen noch viel mehr. Hunde erkennen und reagieren im Durchschnitt auf 89 Wörter und Ausdrücke. Das hat eine Studie der Dalhousie University in Kanada ermittelt, die in einer Fachzeitschrift für das Verhalten von Tieren veröffentlicht worden ist.