"Ruhig bleiben, keinen Druck machen, Routinen finden": Schlaftipps für Kinder von der Expertin

"Hätte ich gewusst, dass es so anstrengend wird": Diesen Stoßseufzer hört man von vielen frischgebackenen Eltern. Oft dauert es eine ganze Weile, bis sich der kleine neue Mensch und alle anderen aneinander gewöhnt haben. Und bis es auch mit dem Schlafen so gut klappt, dass alle genug davon bekommen. Viele Eltern können lange Geschichten davon erzählen, wir sie ihr Baby mit dem Auto um den Block gefahren haben oder stundenlang mit dem Kinderwagen draußen waren. Nur damit der Partner endlich auch mal ausruhen konnte.

Wie haben Eure Kinder gut schlafen gelernt?

So geht es gerade auch Moderatorin Nora Sanne von der MDR JUMP Feierabendshow und ihrem Partner, die vor kurzem das erste Mal Eltern geworden sind. Sie und ihre kleine Tochter brauchen Einschlaftipps von anderen Eltern. Viele haben auf dem MDR JUMP-Facebook-Profil ihre Erfahrungen geteilt. Wir haben außerdem noch mit der Erziehungsexpertin Gerlinde Unverzagt gesprochen. Sie hat selbst vier Kinder und alle hatten unterschiedliche Schlafbedürfnisse.

Frau Unverzagt, was können Eltern machen, die merken: Das Kind macht beim Thema Einschlafen nicht so richtig mit?

Bildrechte: imago images / Future Image Ich glaube, das Wichtigste ist: Man sollte sich klar machen, dass es nicht der beste Preis für die Mutterschaft ist, wenn das Kind immer pünktlich um eins den Mittagsschlaf macht und jeden Abend um dieselbe Zeit einschläft. Wenn man das nämlich tut, sich in diesen Konkurrenzkampf begibt, dann wird man nervös und unruhig und gerät unter Druck. Und als nervöser Mensch kann man, auch wenn man nicht die Mutter ist, kein Baby beruhigen. Also Dampf rausnehmen - das wäre so das Allererste.

Und auch mal riskieren, das Kind eine Weile schreien zu lassen?

Ja, meine Mutter hat auch noch gesagt, dass das gut für die Lungen ist. Aber ich hab das nie übers Herz gebracht. Aber man merkt das mit der Zeit, was man aushalten kann an Gemecker vom Kind. Wichtig ist aber: Wenn das Kind an eine bestimmte Routine gewöhnt ist, also beispielsweise: Um sieben Uhr abends liegt das Kind im Bett und fühlt sich da wohl und kann vielleicht noch ein Mobile betrachten. Dann ist es ganz wichtig, dass man bei dieser Routine auch bleibt. Das mal ein, zwei Tage unterbrechen, ist kein Problem. Aber wenn man einem Baby eine Routine beibringt und das Kind die auch versteht, muss man sich auch selbst dran halten.

Also das Kind an Routinen gewöhnen, aber keinen Druck machen. Aber wie merkt denn ein Baby, dass jetzt Schlafenszeit ist?

Bildrechte: Colourbox.de Babys haben keine Ahnung, wozu die Nacht gut ist. Die merken das dadurch, dass die Eltern nach zehn Uhr mürrisch werden und ungesellig und keine Lust mehr auf Spiele haben. Und alle Mütter müssen dafür nicht viel trainieren. Das geht von selbst, dass man nachts langweilig wird. Wenn man jetzt aber nachts mit dem großen Unterhaltungsprogramm, mit Liedern und Kuscheltierchen kommt, dann bekommt das Baby den Eindruck, dass nachts interessante Dinge passieren können. So kommt man nicht zum Ziel.

Wie wichtig ist es, dass das Kind das eigene Bett nutzt und nicht das der Eltern?

Ich glaube, das ist dem Baby völlig egal. Es gibt da so unglaubliche Mutterkämpfe: Das Kind soll nicht ins große Bett! Man merkt doch, wo ein Kind sich wohlfühlt. Und wenn Mütter sich mit ihren Babys im Bett am wohlsten fühlen und Väter da auch nichts dagegen haben, warum denn nicht? Das Wichtigste ist, dass man bei sich selber bleibt und bei dem, was einem selbst gefällt.

Sie haben selbst vier Kinder groß gezogen. Da kann beim Thema Schlafen auch nicht alles glatt gelaufen sein, oder?