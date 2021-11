Wie viel müssen wir schlafen, um geistig fit zu bleiben?

Und viele von uns schlafen einfach ziemlich kurz. Besonders frappierend ist das natürlich bei Spitzenpolitikern. So steht etwa der französische Präsident Emmanuel Macron im Ruf, mit vier Stunden Schlaf pro Nacht auszukommen. Aber auch viel weniger Prominente, Menschen wie Du und ich, bewegen sich in einem ähnlichen Bereich – und das ist höchstwahrscheinlich ein Problem, das ernste Konsequenzen haben kann. Darauf jedenfalls deutet eine aktuelle wissenschaftliche Studie eines Teams um Brendan Lucey von der Washington University School of Medicine in St. Louis hin.