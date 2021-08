"Schlafbaustellen": Warum Baustellen oft menschenleer wirken

Viele Staus entstehen durch Baustellen. Doch während des stockenden Verkehrs entdeckt man oft weit und breit keinen Bauarbeiter, der auch an ihnen arbeitet. Unsere Hörerin Maria erzählt uns, dass sie auf ihrem Weg zur Arbeit an insgesamt acht Baustellen vorbeifährt. Im Dresdner Stadtteil Dobritz sei das für sie dabei am unverständlichsten.